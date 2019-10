Hariri non si dimette, presenta riforme

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 OTT - Il premier libanese Saad Hariri, sottoposto da giorni a forti pressioni per le massicce proteste popolari in corso a Beirut e in varie città del paese, ha annunciato oggi un piano di riforme "senza precedenti", così come è stato descritto dall'ufficio della presidenza del consiglio dei ministri. In un discorso in diretta tv, Hariri si è detto solidale con le decine di migliaia di manifestanti in piazza da cinque giorni. E ha assicurato che le riforme economiche decise oggi vanno incontro alle richieste popolari.