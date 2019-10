Petroliera Iran in fiamme al largo Gedda

(ANSA) - TEHERAN, 10 OTT - Una petroliera iraniana è in fiamme al largo della costa dell'Arabia Saudita, a 120 chilometri di Gedda, dopo essere stata colpita. Lo riferiscono l'agenzia di stato ed altri media iraniani. Per la compagnia petrolifera nazionale, proprietaria della petroliera, è stata colpita da un missile. Si tratta di un attacco terroristico", riferiscono fonti anonime all'Isna. Al momento non è chiaro quale sia l'entità del danno, l'agenzia parla di una perdita di petrolio nel Mar Rosso.