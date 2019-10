Iran, attese 3.500 donne allo stadio

(ANSA) - ISTANBUL, 10 OTT - Saranno almeno 3.500 le donne presenti questo pomeriggio allo stadio Azadi di Teheran per la partita tra le nazionali di calcio di Iran e Cambogia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, dove per la prima volta le autorità della Repubblica islamica permetteranno l'ingresso delle tifose. Secondo i media locali, almeno 4 settori dell'impianto da quasi centomila posti sono stati riservati alle donne. Le misure di sicurezza sono inoltre state rafforzate per evitare rischi di incidenti.