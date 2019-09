Siria: si a commissione costituzionale

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha annunciato "l'accordo del governo siriano e della commissione per i negoziati siriani per una credibile, bilanciata e inclusiva commissione costituzionale che sarà facilitata dalle Nazioni Unite a Ginevra".

"Plaudo ai progressi fatti dal governo e dall'opposizione", ha aggiunto Guterres, precisando che la commissione sarà convocata nelle prossime settimane.