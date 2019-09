Siria: Erdogan,serve 'zona di sicurezza'

(ANSA) - ISTANBUL, 5 SET - Se una "zona di sicurezza" non verrà creata presto nel nord della Siria alla frontiera con la Turchia, Ankara è pronta ad "aprire le porte" ai rifugiati siriani, permettendo loro di andare in Europa. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso ai dirigenti del suo Akp, spiegando di voler reinsediare in questa zona cuscinetto "almeno 1 milione" degli oltre 3,6 milioni di rifugiati siriani attualmente in Turchia.