Egitto:figlio di Morsi muore per infarto

(ANSA) - IL CAIRO, 5 SET - Il figlio più giovane del defunto presidente egiziano, Mohamed Morsi, è morto ieri per un infarto all'età di 25 anni in un ospedale di Giza, a sud del Cairo. Lo riferiscono Al Jazeera e alcuni media locali.

Abdallah Morsi era alla guida della sua auto quando è stato colto dal malore. Un amico che era con lui lo ha trasportato all'ospedale, ma per lui non c'è stato niente da fare. I funerali sono previsti oggi.

Il giovane Morsi, che era diventato portavoce della famiglia dopo la morte del padre in prigione il 17 giugno scorso: aveva accusato i funzionari della Sicurezza di essere dietro il decesso dell'ex presidente. Abdullah - scrive al Jazeera - identificò diverse figure, tra cui l'attuale ministro degli Interni Mahmoud Tawfiq, il suo predecessore Majdi Abdel Ghaffar e Mohamed Shereen Fahmy, il giudice del processo dell'ex presidente, come "complici nell'assassinio del martire".