Iran,prosegue disimpegno intesa nucleare

(ANSA) - ISTANBUL, 3 SET - I partner europei dell'accordo sul nucleare iraniano finora "non hanno rispettato i propri impegni" dopo il ritiro unilaterale degli Usa e Teheran farà un "terzo passo" verso un disimpegno dall'intesa se "entro giovedì" non otterrà gli incentivi richiesti per compensare le sanzioni americane. Lo ha confermato il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso al Parlamento di Teheran, citato dalla tv di Stato.