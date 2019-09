Iran: nessun dialogo diretto con gli Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 3 SET - L'Iran non ha intenzione di "avere colloqui diretti con gli Stati Uniti", ma "se tolgono tutte le sanzioni, sarebbe possibile parlarci durante gli incontri del 5+1 (i firmatari iniziali dell'accordo sul nucleare, ndr) come in passato". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso al Parlamento di Teheran.