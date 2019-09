Israele, nessuna vittima tra di noi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 SET - "Non ci sono vittime israeliane" nell'attacco missilistico degli Hezbollah contro un veicolo militare lungo il confine con il Libano. Lo ha detto l'esercito israeliano secondo cui tra 2 e 3 missili anticarro sono stati lanciati dal Libano del sud: uno di questi ha colpito una jeep e un altro una postazione militare vicino alla frontiera, ma senza causare vittime. "Abbiamo risposto - ha aggiunto - con oltre 100 colpi di mortaio, anche sulla cellula che ha sparato contro Israele". L'esercito libanese, da parte sua, afferma in un comunicato che "una quarantina di bombe a grappolo e bombe al fosforo sono state lanciate da Israele nel sud del Libano", nei pressi delle cittadine di Aytarun e Marun ar Ras, nel settore centrale della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. Questo in risposta all'attacco con missili anti-carro compiuto da Hezbollah contro una base militare israeliana nel nord di Israele.