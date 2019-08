Israele: isolamento carcere a Ygal Amir

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 AGO - Ygal Amir, l'estremista di destra ebreo che nel 1995 uccise il premier Yitzhak Rabin, è stato messo in isolamento per una settimana dopo essere entrato in sciopero della fame rifiutando tutti i pasti nella prigione di Rimonim dove è detenuto. Lo ha detto un rappresentante del Servizio carceri israeliano (Ips) riferito dai media. Amir - che sconta l'ergastolo - è in protesta contro la confisca del proprio cellulare da due mesi disposta dalle autorità carcerarie in quanto usato "per fini politici" in contrasto con le leggi detentive.