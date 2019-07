Iran: Ue, rilasciare subito nave Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "Sollecitiamo l'immediato rilascio della restante nave e del suo equipaggio, e chiediamo di evitare ulteriori tensioni". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna che fa capo all'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini, esprimendo "grave preoccupazione" per il sequestro di due navi da parte delle autorità iraniane nello stretto di Hormuz. "In una situazione già tesa - aggiunge - questo sviluppo rischia un'ulteriore escalation e mina il lavoro per trovare un modo per risolvere le tensioni".