Iran, niente negoziati sui missili

(ANSA) - TEHERAN, 17 LUG - Il programma missilistico iraniano non è in discussione. Lo ha precisato sul suo profilo Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, facendo riferimento all'intervista rilasciata dal capo della diplomazia iraniana Mohammad Javad Zarif alla Nbc, che alcuni media americani avevano interpretato come un'apertura a possibili negoziati sui missili balistici. Zarif aveva spiegato che se ne potrebbe parlare, a patto che gli Usa smettano di vendere armi ai loro alleati nel Golfo ostili a Teheran, sostenendo che "le armi americane stanno mettendo la nostra regione sull'orlo dell'esplosione". Le parole del ministro "hanno gettato la palla nel campo degli Usa, sfidando la vendita di armi dell'America ai suoi alleati in Medio Oriente", ha chiarito il portavoce.