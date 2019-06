Gaza: sciopero contro seminario Bahrein

(ANSAmed) - GAZA, 24 GIU - Le principali fazioni politiche palestinesi hanno indetto per domani a Gaza uno sciopero generale di protesta contro il seminario economico organizzato dall' Amministrazione Trump che inizierà il 25 giugno a Manama, nel Bahrein. Lo sciopero intende ribadire la contrarietà dei palestinesi al cosiddetto 'Accordo del secolo' di Trump che - a loro avviso - aggira i principali nodi politici del conflitto con Israele. La manifestazione è diretta inoltre contro ogni progresso nelle normalizzazione dei rapporti fra i Paesi arabi ed Israele, in assenza di una soluzione definitiva del conflitto. Oggi decine di giornalisti di Gaza hanno organizzato di fronte alla sede della Croce Rossa internazionale un picchetto in cui hanno protestato contro l'autorizzazione concessa dal Bahrein all'ingresso di giornalisti israeliani e a trasmissioni televisive dirette da Manama verso Israele. Hanno anche lanciato un appello a tutti i media arabi affinché boicottino il seminario di Manama, in solidarietà con la causa palestinese.