Iran, Usa: altre truppe in Medio oriente

(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - Gli Stati Uniti invieranno ulteriori 1.000 soldati in Medio oriente, rende noto il Pentagono. Lo afferma il Centcom.

"Ho dato l'autorizzazione a scopo difensivo, per affrontare le minacce" su richiesta dello United States Central Command, afferma il segretario alla Difesa pro tempore americano Patrick Shanahan.

"I recenti attacchi iraniani validano l'intelligence che abbiamo ricevuto sul comportamento ostile delle forze di Teheran, che minacciano il personale e gli interessi americani nell'area", aggiunge Shanahan.