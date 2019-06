Iran: Rohani, il mondo è con noi

(ANSA) - ISTANBUL, 18 GIU - "Oggi ci troviamo in un confronto con l'America in cui non c'è nessuno al mondo che non loda l'Iran", perché "è stato leale rispetto alla sua firma" dell'intesa sul nucleare, e "chi oggi è contro di noi è la parte che ha tradito i patti e gli accordi internazionali". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso a Teheran trasmesso in diretta tv.