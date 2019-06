In Video Usa 'iraniani rimuovono mina'

In un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato ieri dall'amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran), intenti a rimuovere quella che appare essere una mina magnetica inesplosa dal fianco della petroliera giapponese, la Kokuka Courageous, danneggiata probabilmente da un'altra mina, ieri nel Golfo di Oman. Le immagini in bianco e nero, circolate in queste ore sui media, secondo l'amministrazione americana, dimostrerebbe che gli iraniani, dopo l'esplosione di una mina, avrebbero cercato in questo modo di rimuovere prove del loro coinvolgimento nell'attacco.

Ma da parte sua l'armatore stesso, dal Giappone, afferma che l'equipaggio, prima dell'esplosione, ha visto "oggetti volanti", aggiungendo che il danno sarebbe causato da "proiettili" ed escludendo così che siano state delle mine.