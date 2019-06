Iran: crollo in una miniera, 2 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 13 GIU - Almeno due minatori sono rimasti uccisi e un altro ferito nel crollo di una miniera di carbone nella provincia centrale iraniana di Semnan. Lo riporta l'agenzia ufficiale Irna, citando il governatore della città del capoluogo Damghan, Aliasghar Majd, senza indicare le cause dell'incidente.

Secondo Majd, nella miniera sono impiegati in tutto 95 lavoratori. In Iran ci sono diversi precedenti di incidenti di questo tipo, tra cui quello del maggio 2017 in cui persero la vita 42 persone in un'esplosione nella miniera di carbone di Zemestanyurt, nella provincia settentrionale del Golestan.