Iran, rinforzi Usa aumentano tensioni

(ANSA) - TEHERAN, 25 MAG - "Misure che faranno aumentare le tensioni nella regione del Golfo Persico": così il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha definito oggi l'invio di altri 1.500 soldati americani in Medio Oriente, annunciato ieri dal presidente Donald Trump in seguito a presunte "minacce" iraniane denunciate da membri della sua amministrazione. "Gli Usa - ha detto Zarif all'agenzia Irna - lanciano accuse senza fondamento per giustificare la loro politica aggressiva verso di noi".