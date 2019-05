Teheran, non fatevi ingannare da Trump

(ANSA) - ISTANBUL, 20 MAG - "Non fatevi ingannare da Trump.

Fa dichiarazioni inconsistenti e chiede pesanti concessioni per ridurre la probabilità di una guerra in modo da costringerci ad accettare le sanzioni nel timore di una guerra". Lo ha scritto su Twitter Hesameddin Ashena, consigliere del presidente iraniano Hassan Rohani. "Trump dovrebbe sapere che gli iraniani resisteranno al dilemma guerra o sanzioni e si impegneranno a resistere a tutte le sanzioni", ha aggiunto Ashena