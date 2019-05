Razzo Katiuscia su Zona Verde di Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 19 MAG - Un razzo Katiuscia ha colpito la Zona Verde di Baghdad, la zona fortificata della capitale irachena che ospita l'ambasciata americana, senza provocare nè vittime, nè feriti. Lo riporta l'agenzia di Stato irachena.

Secondo giornalisti dell'Associated Press che si trovavano sul lato est del fiume Tigri, è stata avvertita un'esplosione e poco dopo hanno cominciato a suonare le sirene dell'arma.

L'attacco avviene in un momento di forte tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran e a pochi giorni dall'annuncio della Casa Bianca di aver deciso di ritirare il personale non essenziale dalle sue sedi diplomatiche in Iraq.