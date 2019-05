Iran: Zarif, sanzioni Usa inaccettabili

(ANSA) - ISTANBUL, 16 MAG - "Crediamo che l'escalation" e "le sanzioni degli Stati Uniti siano inaccettabili e ingiuste".

Nonostante questo, "noi abbiamo esercitato finora la massima moderazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, in visita in Giappone, ribadendo che l'Iran resta determinato a mantenere in vita l'intesa sul nucleare, malgrado le crescenti tensioni in Medio Oriente.

"Se vuole salvare l'accordo, la comunità internazionale deve normalizzare le sue relazioni economiche con l'Iran", ha aggiunto Zarif.