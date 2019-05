Iran: Usa inviano anche nave anfibia

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Per rafforzare le proprie difese contro le potenziali minacce iraniane, il Pentagono ha deciso di inviare in Medio Oriente anche la nave anfibia Arlington, che trasporta marine, veicoli anfibi ed elicotteri utilizzabili in vari tipi di operazioni militari. Lo scrivono i media Usa. Gli Stati Uniti invieranno anche una batteria di missili Patriot.