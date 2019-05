Israele: lutto nazionale per i caduti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 MAG - Al suono delle sirene Israele si raccogliera' stasera in un minuto di raccoglimento in memoria dei 23.741 soldati ed agenti caduti per la sua indipendenza, prima della costituzione dello Stato di Israele (1948) e nelle guerre che l'hanno seguita. La cerimonia che rappresenta l'inizio della Giornata dei caduti (che sara' osservata domani) si svolgera' nella Spianata del Muro del Pianto di Gerusalemme, alla presenza delle principali autorita' civili e militari. Domani mattina, al suono di sirene, la vita si fermera' in Israele per altri due minuti, mentre i familiari dei caduti si recheranno nei cimiteri militari. Al termine delle solenni celebrazioni, domani sera inizieranno quindi i festeggiamenti per la Giornata di indipendenza. In questa circostanza Israele ha chiuso i valichi con la Cisgiordania e con Gaza.