Netanyahu, San Diego colpo a cuore ebrei

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 APR - L'attacco alla sinagoga in California ''e' un colpo inferto al cuore del popolo ebraico'': lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu che ha inviato condoglianze ai familiari della donna uccisa e auguri di guarigione ai feriti. ''La comunita' internazionale - ha aggiunto - deve rafforzare gli sforzi nella lotta all' antisemitismo''. Alla luce del moltiplicarsi degli attacchi antisemiti nel mondo il premier ha indetto per questa settimana una consultazione speciale con esperti del ramo.