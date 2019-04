Siria: decine profughi tornano da Libano

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 APR - Decine di profughi siriani in Libano sono stati rimpatriati in Siria oggi secondo quanto riferiscono media di Beirut. Citando la Sicurezza generale, l'agenzia di servizi di sicurezza libanese responsabile di coordinare i "rimpatri volontari" in Siria, i media affermano che le decine di siriani sono partiti da diverse località in Libano alla volta di diverse regioni siriane "sicure". Dal dicembre 2017 a oggi, afferma la Sicurezza generale, sono tornati in Siria 172mila siriani. In Libano dal 2011 a oggi vivono circa un milione di profughi, mentre la popolazione libanese non supera i quattro milioni di persone.