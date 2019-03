Netanyahu, Eitan un eroe di Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu ha espresso le sue condoglianze e quelle "dell'intero popolo ebraico" per la morte di Rafi Eitan, "uno degli eroi dell'intelligence dello Stato di Israele: prese parte alla cattura di Adolf Eichmann e lo consegnò alla giustizia a Gerusalemme".

"Negli anni - ha aggiunto il premier - ha preso parte alla vita pubblica, come ministro del governo israeliano che lavorò per restituire le proprietà ebraiche rubate durante la Shoah.

Era un amico personale della mia famiglia. La sua saggezza, il suo spirito e impegno a favore del popolo di Israele non avevano fine". (ANSAmed)