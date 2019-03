Centinaia migliaia contro Bouteflika

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Centinaia di migliaia di manifestanti stanno protestando pacificamente per le strade di Algeri contro il presidente Abdelaziz Bouteflika per il quarto venerdì consecutivo. Lo riferisce il sito di Le Monde. I dimostranti contestano la decisione del presidente di restare in carica oltre il suo mandato - che scade il 28 aprile - fino a nuove elezioni, dopo aver rinviato le presidenziali del 18 aprile rinunciando a candidarsi.