Israele: esercito, 2 razzi da Gaza

L'esercito israeliano ha a annunciato il lancio di due razzi da Gaza che hanno fatto scattare l'allarme antimissili a Tel Aviv e nel centro del paese. Nessuno dei due razzi è stato intercettato dall'Iran Dome. Alcuni media sostengono che i razzi in questione siano dei Fajar che hanno una gittata in grado di raggiungere Tel Aviv e la parte centrale di Israele. Razzi che sarebbero in possesso della Jihad islamica a Gaza. ll premier Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione di emergenza al ministero della difesa a Tel Aviv. Lo riferiscono i media. Inoltre si è appreso che la delegazione egiziana arrivata nel pomeriggio a Gaza, su richiesta di Israele, ha lasciato questa sera la Striscia in vista di una possibile risposta israeliana al lancio dalla Striscia. Era dalla guerra del 2014 che non suonavano le sirene di allarme a Tel Aviv. Il sindaco di Tel Aviv ha dato ordine che siano aperti tutti i rifugi pubblici della città.