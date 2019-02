Tzipi Livni, non partecipo alle elezioni

Tzipi Livni, ex ministro degli esteri e tra i principali esponenti dell'opposizione al governo di Benyamin Netanyahu, non parteciperà alle elezioni del 9 aprile con il suo partito, ritirandosi dal voto. Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza stampa: "Continuerò a lottare a livello personale per realizzare il mio obiettivo: uno stato ebraico e democratico e la separazione dai palestinesi".

"Nel governo Netanyahu - ha aggiunto - la parola pace è diventata un termine volgare".