Annullato vertice Visegrad a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - E' stato annullato il vertice dei paesi Visegrad in programma a Gerusalemme in Israele dopo il forfait della Polonia. Lo ha annunciato il ministero degli esteri israeliano spiegando che il summit "prevede la presenza di tutti e quattro" le nazioni. "I tre premier in arrivo - ha spiegato il portavoce del ministero Emmanuel Nahshon riferendosi a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - avranno un incontro con il premier Benyamin Netanyahu".