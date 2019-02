Siria: Netanyahu, vedrò Putin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 FEB - Giovedì prossimo il premier Benyamin Netanyahu incontrerà il presidente russo Vladimir Putin con il quale discuterà "il continuo rafforzamento del meccanismo di coordinamento in modo da prevenire frizioni" tra l'esercito israeliano e quello russo. Lo ha detto lo stesso Netanyahu durante la seduta di governo settimanale a Gerusalemme.

"Colloqui importanti che fanno parte - ha spiegato - degli sforzi continui di assicurare libertà di azione per Israele contro l'Iran e i suoi alleati la cui intenzione è di usare la Siria come fronte nella loro guerra per distruggere Israele".