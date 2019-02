Pompeo, Iran è minaccia, va affrontato

(ANSA) - VARSAVIA, 14 FEB - L'Iran è la principale minaccia in Medio Oriente e affrontare la Repubblica islamica è la chiave per arrivare alla pace nell'intera regione. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, incontrando il premier israeliano Benyamin Netanyahu, poco prima dell'apertura della conferenza a Varsavia sul Medio Oriente, promossa dagli Usa anche in funzione anti-Teheran.

"Non è possibile arrivare a pace e stabilità senza affrontare l'Iran. Semplicemente, non è possibile", ha detto Pompeo con a fianco Netanyahu.