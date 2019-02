Pompeo, continuiamo lotta contro l'Isis

Il ritiro delle truppe americane dalla Siria "non significa che cesseremo la lotta contro l'Isis al vostro fianco": lo ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo aprendo a Washington DC il summit dei ministri degli esteri della coalizione globale anti Isis che riunisce 79 Paesi.

Contro il Califfato sono stati fatti molti progressi ma l'Isis resta una pericolosa minaccia in Siria e in Iraq", ha aggiunto Pompeo, invitando la coalizione a "sconfiggere in modo permanente" l'Isis, in modo che non abbia alcun rifugio sicuro.