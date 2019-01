Libano: accordo per nuovo governo Hariri

(ANSA-AP) - BEIRUT, 31 GEN - Le fazioni politiche libanesi hanno trovato l'accordo per la formazione del nuovo governo, mettendo fine a 9 mesi di stallo. Il premier sarà ancora Saad Hariri.

Il nuovo governo è formato da 30 ministri. E per la prima volta nella storia del Libano una donna, Raya al Hasan, del partito al Mustaqbal guidato dal premier Hariri, è stata nominata ministro degli interni.

Si tratta di un "governo di unità" nazionale formato da tutti i partiti politici, incluso il movimento sciita libanese Hezbollah. Il Partito di Dio mantiene alcuni dicasteri, come la Salute, e anche il controllo indiretto di altri ministeri grazie a esponenti alleati al movimento filo-iraniano. Saad Hariri, ex alleato dell'Arabia Saudita in Libano, è il premier sostenuto da tutti i partiti politici. Per convenzione, il premier libanese deve essere sunnita, mentre il capo dello Stato cristiano maronita, e il presidente del parlamento sciita.