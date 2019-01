Siria: 600 corpi trovati in fossa comune

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 GEN - Circa 600 corpi senza vita sono stati riesumati stamani da una fossa comune a Raqqa, nel nord della Siria, in quella che per tre anni e fino al 2017 è stata la 'capitale dell'Isis' nel paese in guerra. Lo riferisce il consiglio locale della città, controllata dalle forze curdo-siriane e dalla Coalizione a guida Usa.