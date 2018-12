Khashoggi: nuove immagini 007 sauditi

(ANSA) - ISTANBUL, 19 DIC - A due mesi e mezzo dall'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul, compaiono nuove immagini degli spostamenti dei 15 membri "squadrone della morte" inviato da Riad.

L'agenzia statale turca Anadolu ha diffuso stamani diversi fermo immagine tratti dalle registrazioni di telecamere di sorveglianza nel giorno del delitto all'ingresso della sede diplomatica e all'aeroporto Ataturk di Istanbul, da cui sono transitati gli 007.

Tra gli agenti, appare in più scatti Maher Abdulaziz Mutreb, considerato il capo del team omicida sul terreno e più volte fotografato in viaggi all'estero in compagnia del principe ereditario Mohammed bin Salman.