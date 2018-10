Russia accusa Usa di un attacco in Siria

(ANSA) - MOSCA, 25 OTT - Il ministero della Difesa russo accusa gli Stati Uniti di aver coordinato un attacco di droni contro la base aerea russa di Hmeimim, in Siria. Alla seduta plenaria del forum internazionale per le questioni di sicurezza a Pechino, il vice ministro Aleksandr Fomin ha affermato che l'attacco è stato guidato da un aereo di ricognizione americano Poseidon 8. Secondo Fomin, 13 droni hanno attaccato Hmeimim volando in maniera ordinata ma poi hanno affrontato la resistenza dei sistemi di difesa aerea russa e sono passati al regime manuale. Contemporaneamente, secondo il vice ministro degli Esteri russo, un aereo Poseidon 8 sorvolava il Mediterraneo per otto ore. Fomin non ha precisato quando è avvenuto l'attacco, ma secondo Rbk sarebbe stato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.