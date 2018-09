Damasco, lotta al terrore è quasi finita

(ANSA) - NEW YORK, 29 SET - "La battaglia contro il terrorismo e' quasi finita. Combatteremo fino a quando tutto il territorio siriano non sarà epurato da questi gruppi, indipendentemente dal loro nome. E ignoreremo qualsiasi attacco, pressione esterna, menzogne o accuse che vogliono scoraggiarci".

Lo ha detto il ministro degli Esteri siriano Walid al Moualem parlando all'Assemblea Generale dell'Onu. E assicurando che il governo libererà il paese da tutte le truppe straniere "illegittime". Inoltre, "ci sono le "condizioni per il ritorno dei rifugiati".