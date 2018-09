'007 turchi evacuano radicali da Idlib'

(ANSA) - ISTANBUL, 28 SET - I servizi segreti turchi stanno lavorando all'implementazione della zona demilitarizzata concordata con la Russia a Idlib, attraverso la rimozione delle armi pesanti in mano ai gruppi radicali presenti nell'ultima roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui l'intesa raggiunta con Mosca sta già permettendo il ritorno "a casa ogni giorno di 50-60 mila" sfollati.

"Al momento, le cose sembrano migliorare. Sono sviluppi positivi. Speriamo che continuino", ha spiegato il leader di Ankara, che oggi incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel in un'attesa visita a Berlino. Tra i temi sul tavolo, ha aggiunto, ci sarà anche la ricostruzione della Siria e la preparazione del summit a quattro tra i leader di Turchia, Russia, Francia e Germania a Istanbul, per cui non è tuttavia ancora fissata una data.