Netanyahu,vergognosa accusa di apartheid

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - "L'accusa a Israele di apartheid è vergognosa": così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha replicato alle parole pronunciate dal leader palestinese Abu Mazen davanti all'Assemblea dell'Onu.

"Abu Mazen ha accusato in maniera oltraggiosa Israele di razzismo. Lui che ha messo la pena di morte per ogni ebreo che compra un pezzo di terra palestinese", ha affermato Netanyahu.