Israele, sì ad arrivo 1000 Falashmura

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 SET - Israele ha approvato la immigrazione dall'Etiopia di 1000 membri della setta Falashmura che abbiano già in Israele congiunti di primo grado. Lo ha annunciato oggi il premier Benyamin Netanyahu venendo così incontro alle richieste pressanti della comunità dei circa 130 mila ebrei Falasha (Beta Israel) da tempo stabiliti in Israele. Pur con radici ebraiche, i Falashmura sono considerati dal rabbinato convertiti al cristianesimo e dunque non sarebbero autorizzati ad immigrare in Israele. Tuttavia fra di loro non pochi hanno creato nuclei familiari con i Falasha e 1300 Falashmura si sono già riuniti con i congiunti in Israele. Il premier ha poi criticato un episodio di discriminazione contro ebrei origine etiopica riferendosi alla disposizione di un rabbino ortodosso secondo cui donne Falasha dovrebbero essere tenute lontane dalla confezione del cibo perché "è dubbio che siano ebree a tutti gli effetti".