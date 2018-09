Abu Mazen,no a piano Trump per Palestina

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 SET - Donald Trump ha offerto ad Abu Mazen un piano politico per una Confederazione giordano-palestinese. Lo ha rivelato lo stesso presidente palestinese aggiungendo di aver risposto agli inviati di Trump - il genero Jared Kushner e Jason Greenblatt - che avrebbe accettato solo a patto che anche Israele facesse parte della Confederazione. "Mi è stato chiesto - ha raccontato Abu Mazen in un incontro a Ramallah con esponenti della sinistra israeliana, deputati della Knesset e dell'ong 'Peace Now' - se credessi in una Confederazione con la Giordania. E la mia risposta è stata sì: voglio una Confederazione con Giordania e Israele. Gli israeliani accetteranno?". Abu Mazen ha anche detto che il premier Benyamin Netanyahu si rifiuta di "sedersi per parlare di pace" e che ha fatto cadere numerose riunioni iniziate da Russia, Giappone, Olanda e Belgio. "Ho - ha spiegato - un problema con lui, non con il Likud, il suo partito". Poi ha ribadito la sua opposizione al piano di pace di Trump.