Gaza: Haniyeh, verso fine del blocco

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 AGO - Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha detto, citato dai media, che Gaza "è sulla strada di veder finire il blocco" che la cinge e che questo "è il risultato della fermezza e della lotta". Da tempo, grazie alla mediazione di Egitto e Onu, sono in corso contatti indiretti con Israele per arrivare ad una tregua di lunga durata. Haniyeh - che ha parlato dopo le preghiere di Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio - ha anche definito "clinicamente morto" il piano di pace ("l'accordo del secolo") sul quale è al lavoro l'amministrazione Usa di Donald Trump. Poi ha invitato il presidente Abu Mazen ha ridurre le sanzioni alla Striscia: senza questo - ha spiegato - non ci potrà essere nessuna riconciliazione nel campo palestinese.