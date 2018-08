Gaza, dopo scontri Israele chiude Erez

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 AGO - Israele ha annunciato la chiusura - ad eccezione dei casi umanitari - del valico di Erez con Gaza, quello dedicato al passaggio delle persone da e per la Striscia. La chiusura è stata motivata come risposta - hanno spiegato i media - al ripetersi dei violenti scontri al confine tra Gaza e lo stato ebraico, verificatisi anche venerdì scorso per la 'Marcia del ritorno', appoggiata da Hamas. Secondo alcune fonti palestinesi, riprese dai media israeliani, la chiusura sarebbe legata anche a rallentamenti nel raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco di lunga durata tra le parti su cui stanno lavorando da tempo Egitto ed Onu e che nei giorni scorsi sembrava quasi concluso.