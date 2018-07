Iraq: sospeso ministro dell' Elettricità

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il Primo ministro dell'Iraq, Haider Al Abadi, ha sospeso domenica l'incarico del ministro dell'Elettricità, Qassim Al Fahdawi, in seguito alle proteste in corso da tre settimane contro il carovita e la scarsa condizione dei servizi nel Paese. Lo riporta Al Arabiya.

Abadi ha inoltre richiesto l'apertura di un'inchiesta interna sull'operato del ministro Fahdawi in relazione al deterioramento dei servizi. Le proteste nel sud dell'Iraq sono iniziate l'8 luglio e hanno portato alla morte di otto persone secondo i funzionari sanitari dell'Iraq.