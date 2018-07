Erdogan in settembre in visita a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà in visita di Stato a Berlino a fine settembre, lo ha riferito il tabloid Bild citando fonti vicine al governo di Ankara e Berlino. "Gli appuntamenti della cancelliera di solito li rendiamo noti la settimana precedente", ha chiarito un portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Erdogan nel ruolo di presidente. La diffusione della notizia di una possibile visita, dopo le recenti tensioni tra Germania e Turchia in seguito al caso del ritiro del giocatore Oezil, ha suscitato le reazioni critiche dell'ex leader dei Verdi, Cem Oezdemir, che ha commentato dicendo: "Erdogan non è un normale presidente in una normale deomocrazia". Il ministro degli esteri, Heiko Maas, ha replicato "di non essere mai stato convinto dall'argomentazione che con i partner difficili non bisogna parlare", riferisce Bild.