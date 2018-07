Netanyahu, aiuto richiesto da Trump

(ANSA) - TEL AVIV, 22 LUG - Sono state le richieste personali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del premier canadese Justin Trudeau a convincere Israele a dare il proprio contributo per l'evacuazione dalla Siria di centinaia di 'Caschi bianchi'. Lo ha precisato il premier Benyamin Netanyahu. ''Si tratta di persone - ha spiegato - che hanno salvato vite umane e che si trovavano adesso in pericolo di morte. Per questa ragione - ha aggiunto - ho autorizzato il loro trasferimento via Israele verso altri Paesi, come importante provvedimento umanitario''.