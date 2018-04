Israele: 9 giovani morti in inondazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 APR - La tv israeliana, Canale 10, ha riferito che 9 giovani sono morti nell'inondazione nel sud di Israele. Al momento c'e' ancora un disperso. I nove ragazzi morti, secondo Haaretz, sono otto donne e un maschio. Tutti facevano parte di un gruppo di circa 25 ragazzi che stavano compiendo un'escursione in una zona a sud del Mar Morto in un corso di preparazione all'esercito svolto dalla 'Bnei Zion Academy' di Tel Aviv. "Siamo impegnati in una corsa contro il tempo per cercare il disperso prima che faccia buio", ha detto Eli Bin direttore generale dei servizi di soccorso.