Monito Iran a Usa su accordo nucleare

(ANSA) - WASHINGTON, 22 APR - Teheran minaccia "conseguenze non molto piacevoli" per gli Usa, tra cui il ritorno all' arricchimento dell'uranio, se Trump uscirà dall'accordo sul nucleare. Gli Usa, ha detto il ministro degli esteri Zarif parlando a Ny ad alcuni media internazionali, "hanno l'opzione di uccidere l'accordo ma dovranno fronteggiare le conseguenze...

Prenderemo le nostre decisioni sulla base dei nostri interessi di sicurezza nazionale quando sarà il momento, ma qualsiasi esse siano non saranno molto piacevoli per gli Usa".

Zarif ha spiegato che se Trump uscirà dall'accordo sarà "altamente improbabile" che Teheran resti insieme agli altri firmatari dell'intesa. Un'opzione all'esame, invece, e' ritirarsi completamente dall' accordo tornando all'arricchimento dell'uranio. Il capo della diplomazia iraniano ha aggiunto che altre proposte sono state ventilate al parlamento di Teheran, comprese misure più drastiche, ma non ha precisato cosa comporterebbero.