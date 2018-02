Esami medici positivi per Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 FEB - In un'intervista alla televisione palestinese, il presidente dell'Anp Abu Mazen ha fugato la scorsa notte le preoccupazioni per le sue condizioni di salute sollevatosi ieri con la diffusione di una notizia relativa al suo ingresso in un ospedale di Baltimora (Usa).

"Era quella per me un'occasione opportuna per condurre degli esami medici ed adesso sono stato dimesso dall'ospedale", ha detto Abu Mazen. "Ringraziando il Cielo, tutti i risultati sono positivi e soddisfacenti".

Il presidente palestinese era giunto negli Stati Uniti per partecipare ad una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.